اليوم السابع
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إصابة 13 مواطنا فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:34 ص
إصابة 13 مواطنا فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى إسعاف
الفيوم ــ رباب الجالي

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أصيب 13 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 عاملا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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