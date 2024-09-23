أنشطة وفاعليات لـ "ذوي الهمم" بالشرقية ضمن مبادرة "بداية"

الشرقية - إيمان مهنى

تزامنا مع انطلاق فاعليات مبادرة بداية إنسان بالشرقية، كثفت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية ومتحف تل بسطا ومكتبة مصر العامة بالزقازيق نشاطهم لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية.

فقامت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية اليوم بتنظيم يوم ترفيهى لعدد (20) طالب وطالبة من ضعاف السمع والصم من مدرسة الأمل ببلبيس وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، تضمن أنشطة قراءة ومشاهدة أفلام و تلوين ورسم ومسرح العرائس وأشغال يدوية وذلك بغرفة الأنشطة بالمكتبة.

ويحتفل العالم باليوم العالمى للغات الإشارة يوم 23 سبتمبر ، حيث تم الإحتفال باليوم الدولى للغات الإشارة لأول مرة فى عام 2018 م كجزء من الأسبوع الدولى للصم ويهدف الإحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.

وقام قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا بالزقازيق اليوم بتنظيم فعالية توعوية لكيفية التعامل مع ذوى الهمم وذلك بالتعاون مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، شملت إلقاء محاضرتين عن كيفية التعامل مع قادرون باختلاف ، المحاضرة الأولى بعنوان ( كيفية التعامل مع طفلى المعاق ذهنياً ) قدمتها الدكتورة أمال مصطفى أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، والمحاضرة الثانية بعنوان (كيفية التعامل مع الشخص الأصم ) وذلك لطلبة كلية ذوى الإعاقة والتأهيل ومدرسى ذوى الإحتياجات الخاصة ، حاضرت فيها و هيام الجمل مدرب لغة إشارة ، بالإضافة لتقديم فقرات ترفيهية لطلبة مدرسة القرين للتربية الفكرية بالقرين تضمنت جولة إرشادية للطلاب بقاعة العرض المتحفى للتعرف على الأثار وورش (رسم - طباعة - تلوين ) للمعبودة باستت على النسيج وكتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية وعرض فيديوهات إرشادية وشرح لمعروضات المتحف بلغة الإشارة ، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى.

يذكر أن اليوم العالمي لسلامة المرضى يوافق 17 سبتمبر من كل عام ويهدف لإذكاء الوعي العام وتعزيز التعاون بين المرضى والعاملين الصحيين ومقرري السياسات وقادة الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى.

وموضوع هذا العام هو "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى" تحت شعار "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة!"، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للتشخيص الصحيح والمناسب التوقيت في ضمان سلامة المرضى وتحسين الحصائل الصحية.



أنشطة لذوي الهمم



تفعيل مبادرة بداية انسان



زيارة لمتحف تل بسطا



