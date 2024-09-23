اليوم السابع
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"أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 04:45 م
"أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية المعاهد الأزهرية فى مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أعلن الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، عن انطلاق فعاليات مبادرة " فاتحة الهداية "، بمعاهد مطروح التعليمية الأزهرية، التي أطلقتها إدارة شئون القرآن الكريم، بقطاع المعاهد الأزهرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وتهدف المبادرة، إلي تأصيل المعارف القرآنية بين الطلاب، مما يمكنهم من التفكير في كلمات الله، وتأمل أسرارها في ضوء الشريعة الإسلامية، وكذلك بث روح الطمأنينة في نفوسهم.

وتفقد الدكتور صابر الشرقاوي مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، فعاليات المبادرة بمجمع عمر بن عبد العزيز، وأشاد بمستوى الطلاب، وأوصى بضرورة تعزيز مهارات  الطلاب في القراءة الصحيحة، والتلاوة المتقنة، والفهم القرآني الصحيح لمعاني الآيات القرآنية، كذلك تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة والمشاركات لتحقيق أهداف المبادرة.

 







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