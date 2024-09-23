أبو مازن يبحث مع مع رئيس المجلس الرئاسى اليمنى مستجدات الأوضاع فى غزة

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بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، الأحد، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمى، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة ضد الشعب في قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه الارهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد الرئيس الفلسطيني -وفقا لوكالةًالانباء الفلسطينية- الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.

وشدد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية في قطاع غزة إلى جانب الضفة بما فيها القدس وستواصل القيام بمسؤولياتها.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الفلسطيني ، قد وصل مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي ، يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر الجاري، بعنوان: "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذاً لقرار صدر في مايو الماضي.