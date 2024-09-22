2250 مستفيدة من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة التنشيطيه لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبيه.. يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية قدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى ألفان و250 مستفيدة خلال الاسبوع الأول منها بمدن الإسماعيلية،فايد والقنطرة غرب .

يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية ،والتى يتم تنفيذها على مرحلتين حيث انطلقت اليوم أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بمرحلتها الثانية بأدارات أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالاضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وقالت الدكتورة ايمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال مرحلتها الأولى، حيث تم خلالها حصول 1869 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و 203 كشف نسا و88 متابعة حمل و185 سونار ومتابعة وسيلة،بإجمالي حوالى 2250 سيدة ،إضافة الى تقديم المشورة والتوعيه ،مشيرًة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.



إقبال السيدات



المشاركات فى القوافل



جانب من الخدمات الطبية



خدمات الصحة الإنجابية