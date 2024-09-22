وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد انتظام سير الدراسة بالمدارس.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدة مدارس بإدارتى الهرم وكرداسة التعليمية؛ لمتابعة انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

واستهل وكيل الوزارة، جولته التفقدية بزيارة مدارس دكتور محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة الأهرام للتعليم الأساسي بإدارة الهرم التعليمية، وذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، ومديرو المراحل التعليمية بالإدارة.

وفى إطار زيارته، توجه وكيل الوزارة إلى إدارة كرداسة التعليمية، وكان في استقباله نجوى عبد المعطي مدير عام الإدارة، حيث تفقد مدارس (أمجاد للتعليم الأساسى، وناهيا الثانوية المشتركة، وناهيا الإعدادية الحديثة بنات).

وتابع وكيل الوزارة، خلال جولته الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، وتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليًا وخارجيًا، وكذلك المعامل وغرف العزل وحجرة المكتبات، وواطمأن على استلام الكتب وتنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع.

وتحاور وكيل الوزارة، مع الطلاب بعد تهنئتهم بالعام الدراسى الجديد وأوصاهم بالاهتمام بالعلم منذ اللحظة الأولى من بدء الدراسة وحسن التعامل فيما بينهم واحترام المعلمين والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية، مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة ومقدرات الوطن.

وأوصى بالاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب.

ووجه بتوزيع الكتب المدرسية مع المرونة في تحصيل المصروفات الدراسية، كما استمع لآراء المعلمين في خطة العمل هذا العام، وشجعهم على بذل الجهد في الوصول بالطلاب إلى أرقى مستوى في التعليم، والتواصل مع رؤساء الأحياء لإزالة ورفع أية إشغالات بمحيط المدارس.

ووجه بالمتابعات الميدانية منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسى وعدم تواجد القيادات بالمكاتب، منوهًا على تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية.

وأوصى بحسن التعامل مع أولياء الأمور وتخصيص يوم أسبوعيًا لاستقبالهم والاستماع إلى مشكلاتهم، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا جديدًا موفقًا.



وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد المدارس



وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد انتظام الدراسة بالمدارس



انتظام الدراسة بمدارس الجيزة في العام الدراسي الجديد