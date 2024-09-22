اليوم السابع
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لتلبية حتياجات شركات المقاولات..

وزير العمل: تدريب طلاب قسم الجغرافيا على مهنة "مسّاح عام"

الأحد، 22 سبتمبر 2024 05:06 م
وزير العمل: تدريب طلاب قسم الجغرافيا على مهنة "مسّاح عام" جانب من لقاء الوزير والعميدة
كتبت آية دعبس

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استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد بمكتبه فى العاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بإحدى الجامعات، لبحث سًبل التعاون في الملفات المُشتركة.


وبحسب بيان صحفي، اتفق الجانبان على صياغة بروتوكول تعاون للاستفادة من إمكانيات "الوزارة"،في تدريب طلبة قسم الجغرافيا،على مهنة " مسّاح عام "، لتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، و تقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.


 







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