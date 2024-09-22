اليوم السابع
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وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم تهنئة البابا بمنصب الوزارة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:39 م
وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم تهنئة البابا بمنصب الوزارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة، لتقديم تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لوزير العدل بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل متمنين له التوفيق والسداد.

 

وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، و بطريرك الكرازة المرقسية، مثمناً دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد، وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 







وزير العدل

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية

الكنيسة الأرثوذكسية




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