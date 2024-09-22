وزير الرى يشيد بصنف أرز "عرابى".. ويؤكد: الدولة تدعم الباحثين لتحقيق التنمية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بسواعد أبناء مصر الباحثين، لذلك تقدم الدولة كل الدعم للبحث العلمي وتقف خلف الباحثين من أجل الاستفادة من هذه الأبحاث لتحقيق النمو الاقتصادي، وحل مشكلات التي تواجه المجتمع .

جاء ذلك خلال حضوره حصاد الأرز صنف عرابي المقاوم للجفاف، بمحطة بحوث المقننات المائية بالزنكلون، بعد اعتماد وزارة الزراعة له وإدراجه ضمن أصنافها.

وأشار إلي أن صنف عرابي هو نتاج جهد وبحث علمي علي مدار سنوات قام بها الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والذي سيكون نقلة نوعية في زراعة الأرز كمحصول استيراتيجي.

ما جانبه، استعرض الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة، مميزات صنف عرابي 4 و 6، و أكد يتميز لمقاومة للجفاف لترشيد استهلاك مياه الري، حيث يستهلك 50% من المستهلك في الأصناف الاخري، كذلك الإنتاجية عالية للفدان تصل 4 الي 6 طن ومقاوم للأمراض اللفحة وغيرها، كما انه عالي البروتين ومذاقه أفضل من البلدي، لافتا أنه نجحت زراعته بدول الخليح في الطبيعة الصحراوية، كذلك بالمحافظات بالأخص الوادي الجديد وغيرها.

حضر الحصاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد وهدان عميد زراعة، ونخبة أساتذة كلية الزراعة والبحوث الزراعية و الري، ومزراعين.