وزير التعليم يزور مدارس وادى الملكات والأقصر الثانوية بنات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لمتابعة بداية العام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة عقب انتظام التلاميذ والطلاب في مختلف مدارس محافظة الأقصر، اليوم، وذلك في العام الدراسى الجديد 2024/2025.

رافق وزير التربية والتعليم خلال جولته بالأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، وقيادات ديوان محافظة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، حيث التقى بالمعلمين في المدارس، والأطفال داخل الفصول للإطمئنان على بداية العام الدراسى الجديد في المحافظة.

واستقبلت محافظة الأقصر العام الدراسي الجديد بدخول 283744 طالب وطالبة للمدارس، بإشراف 11704 معلم ومعلمة، داخل 1073 مدرسة، كما تم التعاقد مع 299 معلماً جديداً لسد العجز، كما تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكانت قد انطلقت مديرية التربية والتعليم في التجهيزات للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بعقد لقاءات متنوعة، حيث عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والقائم بأعمال وكيل الوزارة، اجتماعاً موسعاً لموجهي عموم المواد الدراسية والصفوف الأولى لتوزيع المعلمين الجدد على المدارس، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع على تدريس المواد الدراسية بالمدارس بنظام المحاضرات بدلاً من الحصص بجميع المدارس ولجميع المواد، كما شدد على ضرورة تنشيط مجموعات الدعم المدرسي والتي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، يقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.



جولة-وزير-التربية-والتعليم-على-مدارس-الأقصر



جولة-وزير-التربية-والتعليم-فى-المدارس-بالأقصر



جولة-وزير-التربية-والتعليم-فى-مدارس-الأقصر



وزير-التربية-والتعليم-خلال-زيارته-الأقصر