وزير الاقتصاد اللبنانى: إسرائيل بحربها على لبنان تغامر بالمنطقة كلها

كتب محمد شرقاوى

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الانفجارات الإسرائيلية سُمع دويها في كافة بلدات الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بالدخول للجنوب اللبناني بريًا.

وأضاف "أمين سلام"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مقاومة حزب الله اللبناني، هدفها عدم توسيع رقعة الحرب، مضيفًا أن الهدف لإسرائيل هو لبنان في الوقت الحالي.

وتابع أن إسرائيل مصممة على عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وهذا أمر يدفع الكيان المُحتل لشن حربه على الجنوب اللبناني، وهذا هدف غير مفهوم.



