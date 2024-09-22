اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الاقتصاد اللبنانى: إسرائيل بحربها على لبنان تغامر بالمنطقة كلها

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:03 م
وزير الاقتصاد اللبنانى: إسرائيل بحربها على لبنان تغامر بالمنطقة كلها لبنان
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الانفجارات الإسرائيلية سُمع دويها في كافة بلدات الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بالدخول للجنوب اللبناني بريًا.

وأضاف "أمين سلام"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مقاومة حزب الله اللبناني، هدفها عدم توسيع رقعة الحرب، مضيفًا أن الهدف لإسرائيل هو لبنان في الوقت الحالي.

وتابع أن إسرائيل مصممة على عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وهذا أمر يدفع الكيان المُحتل لشن حربه على الجنوب اللبناني، وهذا هدف غير مفهوم.


 







وزير الاقتصاد اللبناني

لبنان

بيروت

الجنوب اللبناني

القاهرة الإخبارية

اخبار لبنان

بيروت الان

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب بيروت

العدوان على بيروت

حزب الله




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة