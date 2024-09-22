اليوم السابع
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وتخصص خطا ساخنا..

وزارة العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوى الهمم.. فيديو

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:17 م
وزارة العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوى الهمم.. فيديو وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن أنشطة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم.

وخصصت خطا ساخنا لتلقي طلب هذه الخدمة، ومع بدء تطبيق الخدمة، تلقي مكتب القاهرة للتصديق علي المحررات الرسمية طلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن 80 سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما، انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل إقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي، وقد لاقت الخدمة فور إطلاقها استحسان من كبار السن وأهلية ذوى الهمم علي هذه المبادرة من فخامة رئيس الجمهورية والتي تساعد علي دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.

 







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