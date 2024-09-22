واشنطن بوست: حملة ترامب تدخل مرحلة مضطربة فى الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، تدخل مرحلة مضطربة فى الأسابيع النهائية قبل موعد الانتخابات، حيث اختفت إلى حد كبير السيطرة وضبط النفس التي ساعدت فى إطلاق حملته الرئاسية الثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار مستشارى ترامب أصروا على مدار أشهر أن حملته الرئاسية لانتخابات 2024 هي الأكثر انضباطا على الإطلاق، وتحدثوا عن قلة التسريبات وأن الخلافات الداخلية أقل، إلى جانب وجود استراتيجية قوية وضعها محترفون مخضرمون ومدفوعة بالبيانات.

لكن مع تبقى 45 يوما حتى يوم الانتخابات، فإن الأسابيع الثلاثة الماضية كشفت أن أيا كان قدر التحكم وضبط النفس الذى ساعد ترامب فى ثالث حملاته الرئاسية، فقد اختفى إلى حد كبير فى هذه المرحلة النهائية الحاسمة من السباق الرئاسي.

ففي اليوم السابق لمناظرته مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نشر مرشح ترامب لمنصب النائب، السيناتور جي دى فانس على منصات التواصل الاجتماعى ودون دليل، مزاعم أن المهاجريين الهايتيين يخطفون ويأكلون الحيوانات الأليفة لجيرانهم، وهو ما كرره ترامب فى المناظرة فى لحظة حققت انتشارا واسعا عبر الإنترنت.

وتزامن أداء ترامب الفوضوى فى المناظرة، والذى تم انتقاده على نطاق واسع مع فترة مضطربة بالفعل للرئيس السابق ، فقد رحب مؤخرا بعودة مدير حملته لعام 2016 كورى ليواندوويسكى، الذى كان قد ترك منصبه بعد مزاعم اعتداء جنسى من قبل أحد المانحين، وبدأ ترامب فى السفر عب البلاد مع الناشطة اليمينية المتطرفة لارا لومر، التي روجت لنظريات مؤامرة.

كما أن تعرضه لمحاولتين فاشلتين للاغتيال وأيضا التهديدات الإضافية ضده، قد تركت الرئيس السابق مقيدا بتواجد أمنى متزايد جعل تنظيم الفعاليات الانتخابية أكثر صعوبة.