اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

همة ونشاط فى مدرسة العياط الابتدائية مع انطلاق العام الدراسى الجديد

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:32 م
همة ونشاط فى مدرسة العياط الابتدائية مع انطلاق العام الدراسى الجديد تلاميذ مدرسة العياط الابتدائية
خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في أجواء مبهجة، استقبلت مدرسة العياط الابتدائية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

يأتي ذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

ووفقًا للجدول حضر، اليوم الأحد، للمدارس طلاب الصفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب الصفين KG1، والأول الابتدائي.

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لحضور مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطنى وأداء تحية العلم والانتظام في الفصول الدراسية.

واستعدت المدرسة لدخول العام الدراسى الجديد، بتنظيف الفصول والإعلان عن قوائم الفصول الدراسية بأسماء الطلاب، وتجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات عبد التواب علي أمين مدير إدارة العياط التعليمية، وهاني طلعت علام وكيل إدارة العياط التعليمية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(1)
انتظام الدراسة

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(2)
المدارس الابتدائية

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(3)
الطلاب فى الفصول

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(4)
انتظام الدراسة

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(5)
انتظام العملية التعليمية

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(12)
طالبات المدرسة الابتدائية بالعياط

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(6)
انتظام العملية التعليمية

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(7)
الطلاب فى الفصول

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(8)
طلاب المدارس الابتدائية

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(9)
الشرح داخل الفصول

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(10)
طلاب المدارس

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(11)
الطلاب داخل الفصول

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(14)
المدرسون فى فناء المدرسة

 

مدارس-الابتدائي-بالعياط-(15)
طلاب مدرسة العياط الابتدائية

 







العام الدراسى الجديد 2025

انطلاق العام الدراسى الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم

كثافة الفصول

موعد بدء العام الدراسي الجديد

محمد عبد اللطيف

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

بداية العام الدراسي الجديد 2025 في مصر

كلمة عن بداية العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2024 للجامعات الحكومية

موعد بدء الدراسة 20242025

موعد بدء الدراسة 2025 اليوم السابع

مواعيد بدء الدراسة في الجامعات المصرية

موعد بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2025

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة