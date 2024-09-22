مستشفى جامعة القناة تنقذ سيدة تعرضت لعدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجح فريق الطوارئ بمستشفيات جامعة قناة السويس في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً، تعرضت لعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسدها .

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن شكره للفريق الطبي وهيئة التمريض، مشيداً بجهودهم في تقديم رعاية مهنية وعالية المستوى لإنقاذ الحالة التي كانت مسار إهتمام مجتمع الإسماعيلية في الأيام الماضية، متمنياً الشفاء العاجل للمريضة، ومؤكداً على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل رعاية صحية لها.

كما أشاد الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، بأهمية التعاون بين التخصصات المختلفة خاصة في هذه الحالات الحرجة، حيث تم استدعاء الأقسام المختصة من: عظام ـ قلب وصدر ـ مخ وأعصاب ـ جراحة عامة ـ رمد ـ أنف وأذن ـ أوعية لعلاج حالة المريضة والتعامل السريع معها.

وعن حالة المريضة فور وصولها إلى المستشفى الجامعي، أفاد الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم إبلاغ وحدة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بتوجه الإسعاف بسيدة تبلغ 48 عاماً تعرضت لطعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسم وعلى الفور وبإشراف الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ تم التشخيص المبدئي وهو: لا يوجد نبض محسوس ـ انخفاض ضغط الدم ـ درجة الوعي غير مستقرة وبالكشف الظاهري وجد أن المريضة تعاني من طعنات نافذة بالوجه ، الرقبة، الظهر ، الصدر ،الفخذين بجميع الجوانب، الحاجب الأيسر بالعين، وطبقاً للاستعداد المسبق وتفعيل كود الطوارئ بوجود الفريق الطبي كامل وفريق الحوادث والحالات الحرجة كامل "تروما تيم" تم استدعاء الأقسام المختصة وبناء على تنشيط برتوكول الحالات الحرجة تم نقل دم ، بلازما، صفائح دموية، محاليل للمريضة لتنشيط الدورة الدموية والتحسين من ضغط الدم ، وعقب ذلك خضعت المريضة للفحوصات الطبية اللازمة.

قام بمتابعة الحالة الفريق الطبي بوحدة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور عادل البيه مدير وحدة الطوارئ، والفريق الطبي المعالج الدكتورة ياسمين البلتاجي مدرس الطوارئ والحالات الحرجة والفريق المساعدالدكتورة بسمه السعيد مدرس مساعد الطوارئ والحالات الحرجة، دكتورة يارا ناصر سنيور، نواب الطوارئ: الدكتورة ندا أشرف، والدكتورة دينا رمضان، والدكتور أحمد أبو زيد، وطاقم التمريض بإشراف مس سحر عبدالوارث مديرة هيئة التمريض، مس هدى السيد مشرفة تمريض الطواريء.