مستشار النمسا: زيادة المساعدات التعويضية لضحايا الفيضانات

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأحد، أن الحكومة الفيدرالية قررت زيادة المساعدات التعويضية لضحايا الفيضانات؛ خاصة في ولاية النمسا السفلى.

وأشار نيهمر - في تصريح اليوم - إلى أن الزيادة التي قررتها الحكومة الفيدرالية جاءت بسبب الموارد الإضافية من صندوق الاتحاد الأوروبي؛ حيث حصلت النمسا على 500 مليون يورو من إجمالي 10 مليارات يورو خصصتها المفوضية الأوروبية لأربع دول مضارة من كارثة الفيضانات وهي بولندا وسلوفاكيا والتشيك؛ إضافة إلى النمسا .

ولفت إلى اتفاق الحكومة الفيدرالية مع ولاية النمسا السفلى على تمويل التكاليف الإضافية، كما أن الولايات الفيدرالية الأخرى المتضررة يمكنها أيضًا زيادة معدلات التعويضات الخاصة بها.

وأوضح أنه إلى جانب 500 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي وأموال صندوق الكوارث النمساوي، يتوفر 1.5 مليار يورو من المساعدات المحلية في النمسا لمساعدة المضارين على إصلاح الأضرار بسرعة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

وكانت بولندا قد استضافت مؤخرا قمة الفيضانات بمشاركة رؤساء حكومات الدول الاربع المضارة الى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.