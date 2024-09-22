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مزاد على لوحة معدنية مميزة تحمل أرقام "ع ص- 333" سعرها وصل 350 ألف جنيه

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:44 م
مزاد على لوحة معدنية مميزة تحمل أرقام "ع ص- 333" سعرها وصل 350 ألف جنيه لوحة مميزة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، منها لوحة تحمل رقم (ع ص- 333) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وسعرها وصل حتي الآن 350 ألف جنيه.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 







لوحة سيارة مزاد لوحات

لوحة مميزة

مزاد لوحات

مزاد لوحة مميزة

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