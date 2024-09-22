اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محطة زابوريجيا النووية: أطلعنا وكالة الطاقة الذرية على عواقب الهجوم على زاريا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:15 ص
محطة زابوريجيا النووية: أطلعنا وكالة الطاقة الذرية على عواقب الهجوم على زاريا محطة زابوريجيا النووية
أ ش أ

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قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية أنه تم إطلاع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في محطة زابوريجيا النووية على عواقب الهجوم الأوكراني على محطة زاريا الفرعية.


وبحسب بيان جاء على قناة المحطة على منصة تليجرام: "تم إبلاغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في محطة زابوريجيا النووية بعواقب الهجوم الذي وقع أمس من قبل أوكرانيا على محطة زاريا، التي تشارك في إمداد الطاقة لمرافق البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية. يمثل الهجوم عليها تهديدا محتملا لسلامة المحطة"، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


وفي وقت سابق، أفادت محطة زابوروجيا النووية بأن المدينة المجاورة إنيرجودار تعرضت لهجوم متكرر بالمسيرات، حيث تعرض محول الطاقة في محطة زاريا الفرعية، الواقعة بالقرب من محيط المحطة للضرر.







محطة زابوريجيا النووية

زابوريجيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اوكرانيا




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