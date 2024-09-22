محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 190 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية شريف الديب

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 190من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد، دفعة شهر أغسطس 2024 وذلك بإجمالى 800 الف جنيه موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال "مرزوق"، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شاب وفتاه ( 9 من الذكور-17من الإناث )وذلك لإقامة مشروعاتهم، مضيفا أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 128.3مليون جنيه استفاد منها 13453شاب وفتاة منهم ( 6383ذكور - 7070أناث) جاءت موافقة و تصريحات اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



وأكد ا"مرزوق"، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وشدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر،

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



