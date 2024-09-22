محافظ البحيرة تفتتح معرض الفن التشكيلى احتفالا بالعيد القومى.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض الفن التشكيلي لفناني البحيرة، والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع قصر الثقافة وإدارة السياحة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

ويأتى المعرض ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وبالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وانطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية بداية.

ويهدف المعرض إلى إحياء القيم الوطنية والفنية، كما يعد شاهدا على إبداع مواطني البحيرة في مجال الفن والثقافة.

ويتضمن المعرض ثلاثة أقسام رئيسية: الأول، صور فوتوغرافية لمعالم البحيرة الساحرة، والتي أبرزت التراث الغني والطبيعة الخلابة للمحافظة.

أما القسم الثاني، فخصص لمسابقة "آثارنا بعيوننا"، التي سلطت الضوء على الجوانب السياحية والتراثية من منظور فني مبدع، في حين احتوى القسم الثالث على لوحات الفن التشكيلي، التي برع الفنانون في تقديمها عبر أساليب متنوعة وملونة بالتفاصيل الفنية الراقية.



المعرض



محافظ البحيرة