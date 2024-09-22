محافظ أسوان يتابع جهود الفرق الفنية لاستكمال أخذ العينات بالمحطات والشبكات

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم المياه لاستكمال أعمال أخذ العينات من المحطات والمرشحات والشبكات والمنازل.

وتفقد أعضاء الفرق الفنية برفقه اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، محطة مياه الشرب بالرقبة (1 و2) بمركز دراو، وأيضاً محطة أبو الريش قبلى (الشيخ على) حيث تم قياس مؤشرات الكلور والعكارة.

وأكدت نتائج التحاليل مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ( 458 ) لسنة 2007 ، كما تم القيام بمقابلة الأهالى وتناول مياه الشرب من منازلهم للتأكيد على سلامة وجودة المياه وخلوها تماماً من أى ملوثات.