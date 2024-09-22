اليوم السابع
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لفتة إنسانية.. الشرطة تعيد طفل ضل الطريق لأحضان أسرته بالفيوم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:14 ص
لفتة إنسانية.. الشرطة تعيد طفل ضل الطريق لأحضان أسرته بالفيوم إعادة طفل لاأهله بالفيوم
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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في لفتة إنسانية، نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إعادة طفل لأسرته، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها وجود طفل (سن 7) ضل الطريق من أهليته.

وعلى الفور، بناءً على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن تحديد والد ووالدة الطفل المشار إليه وبإستدعائهما أقرت والدته أنه أثناء تواجدها بالمنزل فوجئت بعدم تواجد نجلها وإنصرافه للهو بالشارع وضل طريقه وبسؤال والده أكد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالديه مع إتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايته.

 







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