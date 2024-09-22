كل ما تريد معرفته عن مدارس النيل الدولية بالأقصر × 18 معلومة

مدارس النيل الدولية في مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، هي صرح تعليمي ضمن 14 صرحا تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية فحول مصر ضمن مشروع رئاسية قومى لتطوير التعليم في مصر، والتي تدعم أبناء مدن وقرى الأقصر من صفوف KG1 إلى GRADE9 الصف الثالث الإعدادى، وتعتبر صرح تعليمى متطور يضاهى المدارس العالمية لخدمة أبناء الصعيد تم افتتاحها رسمياً في عام 2017 بالأقصر والتى تقوم بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

ويرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء، تفاصيل الإنشاءات والخطط وخدمة المدرسة لطلبة الصعيد: