كل ما تريد معرفته عن مدارس النيل الدولية بالأقصر × 18 معلومة

مدارس النيل الدولية في مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، هي صرح تعليمي ضمن 14 صرحا تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية فحول مصر ضمن مشروع رئاسية قومى لتطوير التعليم في مصر، والتي تدعم أبناء مدن وقرى الأقصر من صفوف KG1 إلى GRADE9 الصف الثالث الإعدادى، وتعتبر صرح تعليمى متطور يضاهى المدارس العالمية لخدمة أبناء الصعيد تم افتتاحها رسمياً في عام 2017 بالأقصر والتى تقوم بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.
ويرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء، تفاصيل الإنشاءات والخطط وخدمة المدرسة لطلبة الصعيد:
1. مدرسة النيل الدولية بالأقصر أقيمت منذ 7 سنوات مضت بمدينة طيبة
2. تم بدء الدراسة بمدرسة النيل في الأقصر فى 5 نوفمبر عام 2017
3. المدرسة أقيمت على مساحة 7116 متر والمساحة المبنية منها 2560 متر
4. تشمل مدرسة النيل الدولية بالأقصر 42 فصل بطابق أرضى و2 علوي
5. بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المدرسة حوالى 13753219 جنيه
6. يضم الطابق الأرضى 12 فصل ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ودورات مياة وأدشاش وخلع ملابس واستعلامات ومجلس أمناء ومكاتب إدارية ومدرسين
7. يضم الطابق الأول والثانى علوى 30 فصل ودورات مياة ومصلى ورفة مجالات ومعمل لغات، ومعمل كمبيوتر ومعمل تحضير ومكتب مدير ومكاتب للإدارة والمدرسين
8. يضم الدور الأرضى 6 فصول وغرفة للموسيقى وغرفة شئون طلبة وغرفة فنون وغرفة المدير ومظلة خارجية وغرفة تحكم وغرفة منسق وغرفة نظم معلومات
9. تضم المدرسة صالة ألعاب داخلية و"2 حمام خلع ملابس وأدشاش و3 حمام للمعاقين"
10. يدير المدرسة الدكتور عبد الرحمن على ولفيف من المعلمين المتميزين من أبناء الصعيد
11. وصلت المدرسة إلى الصف الثالث الإعدادى من KG1 إلى GRADE9
12. تضم المدرسة حالياً حوالى 620 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية
13. المدرسة على موعد بعد 3 سنوات لتخريج أول دفعة لها بعد الوصول إلى الصف الثالث الثانوى
14. تضم مدرسة النيل الدولية عدد من المعلمين والمشرفين ورجال الأمن والنظافة لخدمة حوالى 620 طالب وطالبة
15. تضم المدرسة فصول مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية من سبورة ذكية ومقاعد مريحة للطلبة والطالبات
16. توجد بالمدرسة معامل الحاسب الآلي المتطورة لتوفير أجهزة لجميع الطلبة لدى حصصهم، بجانب تجهيزات معامل ict lab داخلها
17. توجد بالمدرسة قاعات وغرف الترفيه والموسيقي والأدوات التي تشرح للطلبة كل ما يحتاجونه في دراستهم اليومية
18. تضم المدرسة مكتبة متكاملة بالكتب والمراجع التي تناسب كافة المراحل التعليمية
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