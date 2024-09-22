قلق فى إيطاليا بعد انتشار حمى غرب النيل مع ارتفاع الوفيات إلى 16 شخصا

فاطمة شوقى

حالة من القلق تنتاب سكان إيطاليا بعد انتشار فيروس حمى غرب النيل مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 51 شخص خلال أسبوع واحد فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر، مع ارتفاع الوفيات إلى 16 شخصا، حسبما تحذر السلطات الصحية.

وتشير مذكرة صادرة عن المعهد العالي للصحة (ISS)، منشورة على الموقع الرقمي لقناة راى نيوز التليفزيونية، إلى أن هذا المرض موجود بالفعل في 11 منطقة من البلاد وعدد المرضى الذين تم الإبلاغ عنهم منذ مايو من هذا العام، وارتفعت السنة إلى 382 حالة.

وأظهرت البيانات، أنه من بين هذا العدد الإجمالي للحالات، ظهرت 222 حالة بطريقة عصبية، أي مع أعراض التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، وتم تسجيل العدد الأكبر، البالغ 131 حالة، في المنطقة الشمالية من إميليا رومانيا.

وتأثرت أيضًا فينيتو وكامبانيا ولومبارديا، بـ12 و11 وتسعة على التوالي، بالإضافة إلى فريولي فينيتسيا جوليا بخمس حالات، وأبروتسو وكالابريا وبوليا بحالتين، بالإضافة إلى سردينيا ولاتسيو بحالة واحدة لكل منهما.

ويضيف المصدر، أن من بين الوفيات التي حدثت، سبع حالات وفاة في فينيتو، وثلاثة في بيدمونت وإميليا رومانيا، بالإضافة إلى حالة واحدة في فريولي فينيتسيا جوليا وكالابريا على التوالي.

