عرض تجربة مصر لحل مشكلة العشوائيات والنهضة العمرانية بالمنتدى الحضرى العالمى

كتب على عبد الرحمن

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى والمُقرَر انعقاده بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، لافتة إلى أن مصر تسعى من هذا المؤتمر إلى إبراز التجربة المصرية لحل مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة فى جميع المحافظات، حيث يعد ذلك إنجازاً كبيراً حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسى.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم فى مؤتمر ملتقى بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية" والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال ودينا عبدالفتاح الأمين العام لملتقى بناة مصر والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء وعدد من المسئولين وممثلى قطاع الأعمال والمستثمرين وشركات العقارات من مصر والدول العربية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد المنصة الأولى فى العالم التى تتعامل مع القضايا الحضرية فى سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر فى ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.

وقالت د.منال عوض إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ "COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان المؤتمر فرصة للتعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التى تشهدها مصر، والبرامج التنموية التى تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية فى مصر والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع الجديدة التى تم تشيدها فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلى ان نقل الوزارات الحكومية من قلب القاهرة الى العاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد سوف يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام فى العاصمة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الدعوة لجميع الشركات وممثلى قطاع المال والأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمفكرين والمبتكِرين وصانعى القرار للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى اهتمام الدولة المصرية بتوفير التدريب للطلاب فى المدارس والمعاهد الفنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية وهو ما يتم مع شركة اينى للبترول فى محافظة دمياط وشرك السويدى بالقاهرة ، حيث يتم توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب بعد ذلك سواء داخل مصر أو خارجها.