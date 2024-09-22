طلاب من أجل مصر يقودون مسيرة لدعم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

سوهاج محمود مقبول

نظم "طلاب من أجل مصر" بمشاركة رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، مسيرة لدعم وتعزيز مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

تقدم المسيرة "طلاب من أجل مصر" بقيادة الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر وسط حضور مكثف من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وذوي الاحتياجات الخاصة كما حضر ممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ونخبة من قيادات المجتمع المدني.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسان النعماني بمبادرة "بداية" وأكد أهمية وضع الإنسان المصري في صميم خطط التنمية المستدامة كما أشار إلى ضرورة تعزيز الوعي الوطني وإعداد أجيال تتمتع بالقيم والانتماء، موضحاً أن المبادرة تشمل محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

أوضح النعماني أن فعاليات المبادرة ستستمر على مدار 100 يوم، مع التركيز على تقديم خدمات متنوعة تشمل ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين كما تميزت المسيرة بأجواء حماسية، حيث ردد المشاركون الهتافات الوطنية وتفاعلوا مع الأنشطة الرياضية المقررة.

بهذا الشكل، أثبت طلاب من أجل مصر دورهم الفعال في دفع عجلة التنمية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.