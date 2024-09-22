ضبط 116 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن ضبط 116 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها، لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كل الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 98 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات – عدم وجود شهادة-توقف)، و 18 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر – منتهى الصلاحية – مجهول المصدر - عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينين )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



حملات تفتيشية تموينية



حملات تفتيشية



حملات تموينية



جانب من الحملة