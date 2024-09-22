ضبط كوكايين وحشيش بقيمة 18.6 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالإتجار فى مخدر الكوكايين متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – ميزان حساس – سيارتين ملاكى) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10مليون جنيه تقريباً) .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من مواد مخدرة، تقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالى

(8,4 مليون جنيه تقريباً).