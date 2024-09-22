ضبط عصابة تقلد العملات الوطنية في المنيا

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص ، "لـ3 منهم معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات أجنبية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "جهاز لاب توب – طابعة ألوان –أوراق تصوير بيضاء – سلاح أبيض") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها.