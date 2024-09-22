اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تقلد العملات الوطنية في المنيا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:14 ص
ضبط عصابة تقلد العملات الوطنية في المنيا المتهمين
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص ، "لـ3 منهم معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات أجنبية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "جهاز لاب توب – طابعة ألوان –أوراق تصوير بيضاء – سلاح أبيض") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها.

 

 







عملات اجنيه مقلدة

اخبار الحوادث

الاتجار فى العمله




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة