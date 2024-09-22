ضبط المتهمين بالسطو على موظف بمزرعة دواجن وسرقة مليوني جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن بالبحيرة من (موظف ومحاسب بمزرعة دواجن –كائنة بدائرة مركز حوش عيسى) بأنه حال إستقلالهما سيارة "قيادة الأول" فوجئا بسيارتين "ميكروباص وملاكى" تعترضان طريقهما ونزول مجموعة من الأشخاص "غير محددين" وبحوزة أحدهما سلاح نارى "طبنجة" وقاموا بتهديدهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (2,100 مليون جنيه) كانت بحوزتهما نظير بيع دواجن من المزرعة محل عملهما ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 8 أشخاص من بينهم "المُبلغ الثانى – "لـ 5 منهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( طبنجة – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاستعانة بالمُبلغ الثانى "المحاسب" وتم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة).