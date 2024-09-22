صنف "عرابي".. حصاد أحدث أصناف الأرز المقاوم للجفاف بجامعة الزقازيق.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان صنف "عرابي".. حصاد أحدث أصناف الأرز المقاوم للجفاف بجامعة الزقازيق، ذلك خلال حصاد الارز صنف عرابي المقاوم للجفاف من محطة بحوث المقننات المائية بالزنكلون.

وقال الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، نجحنا في جامعة الزقازيق في استنباط أصناف أرز مصرية توفر 50% من استهلاك المياه 7000 آلاف متر مكعب الي 3500 متى مكعب فقط مثل الذرة الشامية ومقاومة الملوحة من 7000 وحتى 9000 جزء في المليون ومقاومة للفحة والثاقبات وذات صفات جودة ممتازة (طعم الأرز البلدى وتعطى محصول 4:6 طن تحت ظروف الجفاف أطلق عليها أرز الجفاف عرابي وعرابي وقد صدر القرار الوزارى رقم 120 لعام 2024 بتسجيل صنفى الارز عرابي وعرابي وجار إكثار تقاوى الأساس.

وبذلك نستطيع توفير أكثر من 50% من مياه الري في الأرز، وزيادة الإنتاج طن للفدان على الأقل بالتالي يكمن زراعة 2 مليون فدان أرز بالمياه المخصصة لمليون فدان مقررة بمعرفة وزارة الرى وتكون النتيجة الاكتفاء الذاتي.



حصاد الارز صنف عرابي المقاوم للجفاف