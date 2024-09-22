شرطة بريطانيا تصادر "درونز" لاختراقها المجال الجوى مع بدء مؤتمر "العمال"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إنه تم ضبط طائرات بدون طيار من قبل الشرطة البريطانية بعد تحليقها في انتهاك لقيود المجال الجوي خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها ضبطت ثلاث طائرات بدون طيار أمس السبت بعد فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي تغطي جزءًا كبيرًا من وسط مدينة ليفربول.

ويعني القيد أنه من المخالف للقانون أن تحلق أي طائرة بدون طيار على ارتفاع أقل من 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر في المنطقة المحددة بين الساعة 10 مساءً يوم 20 سبتمبر و 5 صباحًا يوم 26 سبتمبر، دون إذن صريح من شرطة ميرسيسايد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة ميرسيسايد: "لقد صادرنا ثلاث طائرات بدون طيار في ليفربول اليوم، السبت 21 سبتمبر، أثناء تحليقها في انتهاك للقيود المفروضة طوال مدة مؤتمر حزب العمال الذي يقام في المدينة هذا الأسبوع".

وقالت الشرطة إن مستخدمي الطائرات بدون طيار الذين يحلقون داخل المجال الجوي المحظور والذين لم يتم منحهم الإذن قد يتعرضون للمقاضاة، فضلاً عن مصادرة معداتهم ومصادرتها.

وقال المفتش إيان ويك، من عمليات الأمن الوقائي في شرطة ميرسيسايد: "خططنا الشرطية لمؤتمر حزب العمال واسعة النطاق وتأخذ في الاعتبار البر والبحر والجوي. تهدف قيود المجال الجوي هذه، مثل التدابير الأمنية الأخرى التي سنطبقها مثل إغلاق الطرق أو الدوريات على نهر ميرسي، إلى الحفاظ على سلامة المندوبين وعامة الناس على نطاق أوسع".