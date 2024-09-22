سول: إجلاء حوالى 1500 شخص جراء الأمطار الغزيرة فى المناطق الجنوبية بالبلاد

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أعلن المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة الكوري الجنوبي أنه تم إجلاء حوالي 1500 شخص جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت مستويات قياسية في المناطق الجنوبية بالبلاد مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وذكر المقر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الأمطار الغزيرة بلغ 1501 شخص في المناطق الجنوبية، ولم يعد 682 شخصا منهم بعد إلى منازلهم، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن.

وشهدت أقاليم جنوب جيونج سانج، وجنوب جولا، وشمال جولا، هطول أمطار غزيرة، حيث سجلت مدينة تشانج وون على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سيول أمطارا بلغت 519.2 ملم، ومدينة بوسان 390.2 ملم، ومدينة يوسو بجنوب غرب سول 399.5 ملم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وقوع 107 حالات غمر طرق، و21 حالة فقدان تربة، كما أدت إلى غمر 170 منزلا، و3 مصانع، ومستشفى واحد، و4 آلاف و166 هكتارا من الحقول الزراعية، وغيرها.