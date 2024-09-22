سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد انتظام سير الدراسة بالمدارس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، بمتابعة انتظام سير الدراسة بمدارس جنوب سيناء إطار توجيهات اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمتابعة العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 يرافقه المحاسب علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء وعادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور أحمد بدير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ومضر عبدالسميع والوكيل الثقافي للمنطقة الٱزهرية بجنوب سيناء



قام السكرتير العام للمحافظة بالمرورية على مدارس ومعاهد المدينة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف على مدى جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد، كما تفقد سير العملية التعليمية بمدارس ومعاهد قرية الوادى وحى الجبيل.

قال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم نتظم الدراسة لليوم الأول فى 383 مدرسة على مستوى المحافظة الاستقبال 28الف طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي الفني.



اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء



سكرتير عام المحافظة أثناء متابعة انتظام سير الدراسة بجنوب سيناء