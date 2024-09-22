سفير أرمينيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر شهدت تطورات إيجابية في العامين الماضيين

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أكد سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا أرشاك بولاديان، أن العلاقات مع مصر شهدت تطورات إيجابية في العامين الماضيين من أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يريفان في يناير 2023، ثم زيارة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى القاهرة في مارس 2024، موضحا أن كلا الزعيمين أكدا، خلال الزيارتين، على الاستعداد لتعزيز العمل وتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات.

ووصف السفير الأرميني - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني لأرمينيا - العلاقات مع مصر بأنها "ودية للغاية" منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية منذ أكثر من 30 عاما، وأنها نمت بشكل مطرد لتشمل المزيد من مجالات التعاون المتبادل المنفعة.. مشيرا إلى أنه تم التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقال السفير بولاديان، إن التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا بلغ 87 مليون دولار في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام مسجلا رقما قياسيا وهو أكثر من ثلاث أضعاف الرقم المسجل عام 2023.. مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتعزيز التجارة بين البلدين.

وأضاف أن العديد من الشركات المصرية والأرمينية تبحث حاليًا فرص الاستثمار في مجالات مختلفة في كلا البلدين، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.. موضحا أنه يتم حاليا الترتيب لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة الأرمينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وأعرب عن ثقته بأن اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال بين الشركات الأرمينية والمصرية ستعطيان دفعة وحافزا إضافيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أرمينيا ومصر.

وعن السياحة.. أشار السفير الأرميني إلى أن عدد السياح الأرمن الذين يقضون إجازاتهم في منتجعات البحر الأحمر بلغ 100 ألف سائح سنويا أي 4 في المائة من إجمالي سكان أرمينيا، بينما عدد السائحين المصريين الذين يزورون أرمينيا بلغ 6 آلاف سائح عام 2023، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف سائح بنهاية هذا العام، وذلك بفضل تسهيل متطلبات تأشيرة الدخول إلى أرمينيا.

وتابع أن المنتدى السياحي المصري - الأرمني الأول الذي عقد في القاهرة عام 2022 ساهم بشكل كبير في هذه النتائج.. مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين في كلا الاتجاهين بعد بدء تسيير شركة "إير كايرو" لرحلات الطيران المباشر بين القاهرة ويريفان في يونيو الماضي.

وفي مجال التعليم.. أفاد السفير بولاديان بأن هناك تعاونا متميزا مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يشارك العشرات من المهنيين والمسؤولين الأرمن من مختلف الوزارات والمؤسسات في الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة كل عام، لافتا إلى أن مدير المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية زار مؤخرا أرمينيا حيث تم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد والمدرسة الدبلوماسية الأرمينية.

وأوضح أن التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم والتعليم العالي نشط للغاية، حيث يشارك ممثلون مصريون وأرمن في مختلف الفعاليات والمهرجانات والمسابقات التي تنظمها كلا البلدين، مشيرا إلى أن ثلاثة طلاب أرمن يقضون عاما دراسيًا في القاهرة لدراسة اللغة العربية في دورة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما يدرس العديد من المصريين اللغة الأرمينية في مركز الدراسات الأرمينية بجامعة القاهرة.

وأشار سفير أرمينيا بالقاهرة إلى أنه تم تسمية أحد ميادين يريفان بـ "ميدان مصر" في أبريل عام 2023 تقديرا للعلاقات المصرية - الأرمينية، بينما أعلن الجانب المصري خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء نيكول باشينيان في مارس الماضي أنه سيتم تسمية أحد ميادين القاهرة "ميدان أرمينيا".