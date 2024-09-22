زعيم حزب الكتلة الكيبيكية الكندية يؤكد دعم حكومة الليبراليين ضد أي تصويت بسحب الثقة

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صرح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، بأن نوابه سيصوتون على منح الثقة للحكومة الليبرالية الكندية الأسبوع المقبل.



وأضاف بلانشيت أن هذا من شأنه أن يحبط أول محاولة للمحافظين لإسقاط الحكومة الليبرالية.



أكد زعيم حزب المحافظين اليميني، بيير بوليفير، يوم الأربعاء الماضي نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة الأسبوع المقبل لإجبار البرلمان على إجراء "انتخابات بشأن ضريبة الكربون".



وقال بويليفير إن انضمام زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج إلى حزب المحافظين سيؤدي إلى إجراء انتخابات، مضيفًا أن البلاد بحاجة ماسة إلى "انتخابات ضريبة الكربون".



وشعر حزب المحافظين أن إنهاء صفقة العرض والثقة بين الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد في وقت سابق من هذا الشهر من شأنه أن يمكنه من الإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء جستن ترودو.



ومن المقرر مبدئيًا أن يعقد أول يوم للمعارضة المحافظة في جلسة الخريف يوم الثلاثاء، يليه التصويت يوم الأربعاء المقبل.