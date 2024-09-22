رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات تعيين وكلاء جدد بالكليات.. التفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية قرارات بتعيين وكلاء جدد بكليات العلوم والتربية النوعية والزراعة والتمريض منهم تعيين الدكتور محمد عصام فايز وكيلاً لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.



كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتورة سلوى حسن باشا وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة مها عادل إبراهيم كونه وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتور محمد جمال عطوه وكيلاً لكلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات .

كما قرر تعيين الدكتورة عواطف على حسن الشرقاوى وكيلاً لكلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات.