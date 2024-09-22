اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الصومال: تجارة الأسلحة محظورة وسنتخد إجراءات صارمة فى هذا الشأن

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:58 م
رئيس الصومال: تجارة الأسلحة محظورة وسنتخد إجراءات صارمة فى هذا الشأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ ش أ

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ،أن تجارة الأسلحة محظورة في البلاد .. مشددا على أن الحكومة ستتخد الإجراءات الصارمة في هذا الشأن.

وقال الرئيس الصومالي في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "إن كل من يعمل على تسهيل القتل ليس له كرامة ولا حصانة وسيتم القبض عليه ومحاكمته".. محذرا الأطراف المعنية من الانسياق خلف تجارة الأسلحة ، وحثهم على الالتزام بتوجيهات الحكومة .

ووجه حسن شيخ محمود، القوات الأمنية على التعامل بحزم مع الذين يثيرون الصراعات الجارية في الأرياف ويؤججون الصراعات من داخل العاصمة.







حسن شيخ محمود

الصومال

تجارة الاسلحة

الاسلحة




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