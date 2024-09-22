رئيس أركان الجيش الجزائرى يدعو لمضاعفة الحذر فى ظل ما يجرى بالمنطقة

وكالات

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة يوم السبت إلى زيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري على حدود البلاد.

وقال الفريق أول السعيد شنڨريحة في كلمة خلال زيارته الناحية العسكرية الأولى بالبليدة في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية والتحضير القتالي لسنة 2024-2025، إن "التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحاذاة كافة حدودنا، تشكل باعثا أساسيا لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة".

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري إلى "السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكييفات الصحيحة لما تم إنجازه حتى الآن لتتوافق مع ما يصبون إلى تحقيقه هذه السنة سواء فيما يخص التحضير القتالي للأفراد والوحدات، والرفع من جاهزية قوام المعركة للجيش، أو فيما يتعلق بحماية الحدود ومحاربة شبكات تهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها".

وقدم السعيد شنڨريحة التهاني للرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية، حيث أكد في كلمة له "أنهم عازمون في الجيش الجزائري على مواصلة العمل بإخلاص من أجل تعزيز أمن واستقرار البلاد والرفع المستمر لجاهزية الجيش، وترسيخ احترافيته حتى يكون قادرا على التصدي لكافة التهديدات، وردع جميع المشاريع التخريبية المعادية".

هذا وأسدى الفريق أول جملة من التوجيهات والتعليمات تصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات وتعزيز موجبات الأمن والاستقرار في كامل البلاد.