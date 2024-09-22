ختام أول أسبوع لشباب الجامعات التكنولوجية وإعلان نتائج المسابقات

محمد صبحى

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بالدرع العام للأسبوع، يليها بالمركز الثاني جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وحل بالمركز الثالث جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك مع ختام فعاليات الأسبوع.

وانعقد الأسبوع الأول لشباب الجامعات التكنولوجية، بمدينة أبوقير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 600 طالب من 10 جامعات تكنولوجية، ونحو ألف زائر من مسؤولي الدولة ورجال الصناعة والأعمال تقدمهم وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزير العمل محمد جبران، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون.



وشهد الأسبوع تكريم أوائل الجامعات التكنولوجية العشرة، كما شهد سلسة من ورش العمل التدريبية على مهارات التواصل وريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة، والعديد من الملتقيات الفكرية والتوعوية، واللقاءات المفتوحة بين الطلاب ورؤساء الجامعات ورجال الصناعة.



وأسفرت نتائج منافسات الأسبوع الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والعلمية عن فوز فرق طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بالمركز الأول في مسابقات المعرض العلمي، ومسابقة الروبوت، والإنشاد الدينى والترانيم والشطرنج وتنس الطاولة، بينما حصد طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية المركز الأول بمسابقات الطالب المثالي، والقرآن الكريم،وفاز طلاب جامعة مصر الدولية بالمركز الأول في سباق المعلومات والعزف الموسيقي، بينما حصل طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية على المركز الأول في الورشة الفنية والرسم الحر، والغناء الفردي.



وفاز طلاب جامعة سمنود بالمركز الأول في تأليف وإلقاء الشعر والغناء بينما حصدت فرق جامعة شرق بورسعيد الطلابية المركز الأول في اللياقه البدنية، والألعاب الإلكترونية، والشطرنج" بنات" والفنون التشكيلية، وحصد جوائز لجنة التحكيم بالمعرض علمي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فيما حصدت جامعة بني سويف التكنولوجية جائزة التحكيم في حفظ القرآن الكريم طلبة، وحصدت جامعة طبية جائزة الترانيم.

وشهد الأسبوع الشبابي تنافس نحو 270 فريقا طلابيا، و40 مشروعا ابتكاريا، فضلا عن عقد مسابقة بين 30 فريقا طلابيا في عروض الروبوت.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقب جولة تفقدية لمعرض ابتكارات الطلاب، بضرورة العمل على تمويل مشروعات طلاب الجامعات التكنولوجية المتميزة من خلال صندوق دعم الابتكار، معربا عن بالغ سعادته بالمشروعات والابتكارات المتميزة التي تغطي جميع مجالات برامج الجامعات التكنولوجية البالغ عددها 58 برنامجا دراسيا في 10 جامعات تكنولوجية بأنحاء الجمهورية.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للجامعات التكنولوجية، وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن الأسبوع حقق أهدافه في تعزيز التواصل بين الطلاب، وتبادل المشاركين المعرفة والخبرات التكنولوجية، ودعم روح الابتكار، وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتنمية المهارات الاجتماعية بين المشاركين، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.



وأشار إلى أن الفعاليات كانت فرصة متميزة لتحقيق الدعم والتواصل بين الطلاب وشركاء الصناعة، وجمع شباب الباحثين والمبتكرين، لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة، لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي. وتحقيق أهداف الجامعات التكنولوجية في إشراك الصناعة في تأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، في إطار العمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

ولفت الدكتور محمد وطني رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع إلى أن ابرز ما يميز هذا الأسبوع هو الملتقيات الفكرية وورش العمل الطلابية التي فتحت آفاقا لإكساب الطلاب مهارات متعددة كما ردت على تساؤلات الطلاب وأتاحت نقاشا مثمرا حول منظومة التعليم التكنولوجي.

وشهد الأسبوع العديد من الورش والندوات مها ورشة عمل عن أهمية الدعم النفسي وعلاقته بالتطوير في مجالات التعليم التكنولوجي، وكذلك حوارا مفتوحا بين وفود الطلاب وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الجامعات، وكذلك ملتقى فكري بعنوان" الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التعليم التكنولوجي نحو عصر جديد من التعليم والابتكار"، إضافة إلى ورشة عمل عن ريادة الأعمال ودور تلك المجالات في رسم مستقبل شباب الجامعات بصفة عامة والتكنولوجية على وجه الخصوص.

وتضمن الأسبوع ورشة عمل عن طرق الحصول على أفضل الفرص الوظيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ورشة عمل تجمع وفود الطلاب مع عدد كبير من ممثلي الشركات لصيقة الصلة بمجالات التعليم التكنولوجي التي قامت بعرض احدث التجهيزات المعملية والاثاث المعدني والروبوت ومن ابراز هذة الجهات المجموعة العلمية المتكاملة "اريس ابجبيت" التي تقديم العديد من التجهيزات العلمية والعملية.



كما تضمن ملتقى فكري آخر وحوارا مفتوحا بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، وعددا من رجال الفكر والصناعة، إضافة إلى ورشة عمل حول الشركات الناشئة وآليات استفادة الطلاب من الخدمات المصرفية والبنكية لتأسيس تلك الشركات، بخلاف سلسلة من ورش العمل حول التأهيل المهني للشباب، وعلاقة الأنشطة الطلابية بتنمية مهارات الطالب ورفع قدراته التحصيلية والعلمية، وكذلك ورشة عن مراكز التميز التي تعد بوابة مصر نحو الطاقة الخضراء.