حزب الله يتعهد بعدم إعادة المستوطنين الإسرائيليين فى الشمال إلى منازلهم

كتب عبد الوهاب الجندى

تعهد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بعدم إعادة سكان الشمال الإسرائيلي المحتل إلى منازلهم، مشددا: "لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق "إسرائيل" وسكان الشمال".



وقال في كلمة له خلال مراسم تشييع القيادى بالحزب، إبراهيم عقيل، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إن "المقاومة قدمت دفعة على الحساب ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأصابت أهدافها العسكرية، موضحا: "أن ما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح وراقبوا الميدان".

واستهدفت المقاومة التابعة لحزب الله اللبناني، فجر الأحد، مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، والواقعة في منطقة "زوفولون" شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وقيادات في حزب الله منهم إبراهيم عقيل.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، تعهد أيضا بإعادة السكان إلى الشمال، وقال رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو: "عازمون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها".