جامعة بنى سويف: تدريب 25 خريج من الدفعتين الأولى والثانية بكلية علوم الفضاء

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الانتهاء من تدريب 25 خريج من الدفعتين الأولى والثانية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، على القمر الصناعي التعليمي Space Keys بوكالة الفضاء المصرية وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتور شريف صدقي رئيس وكالة الفضاء المصرية، و المهندس شادي حسين شافعي رئيس الشركة الوطنية للاستشعار عن بعد. وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء.

وأكد رئيس الجامعة أن التدريب يأتي في ظل برنامج متكامل للتدريب يضمن إعداد وتأهيل خريج متميز قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وانطلاقا من حرص إدارة الجامعة على ربط الجانب العلمي بالجانب العملي والتطبيقي لتحقيق أعلي استفادة للطلاب وتخريج متخصصين ذو مهارة علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل ، حيث تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر علمية قادره على العمل بمنظومة الفضاء العربي ، والإفريقي والدولي.

و أوضح الدكتور منصور حسن، أن التدريب قد تضمن برنامجين الأول هو تدريب عام عن تكنولوجيا الفضاء للتعرف علي تطبيقات تكنولوجيا الفضاء المختلفة في الحياة اليومية وكيفية تصنيع الأقمار الصناعية والأنظمة الرئيسية المكونه للأقمار الصناعية ويتخلل التدريب زيارات لمعامل تصميم الأنظمة الفضائية للتعرف علي طريقة تصميم الأقمار الصناعية وكذلك مراكز اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية و محطات التحكم واستقبال البيانات من القمر الصناعي المصري masrSat-2 وأخيرًا مركز معالجة البيانات والصور الفضائية للتعرف علي مختلف التطبيقات والمجالات التي يمكن توفيرها من خلال بيانات الأقمار الصناعية.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن البرنامج الثاني شمل ورشة عمل ابتكار الفضاء باستخدام القمر الصناعي التعليمي Space Keys و هو برنامج تدريبي عملي يتعرف فيه المتدرب علي مراحل تصميم المهام الفضائيه بداية من المتطلبات الأساسية للمهمة الفضائيه وصولًا للمواصفات الرئيسية للقمر الصناعي ثم يلى ذلك التعرف علي أنظمة القمر الصناعي و محددات التصميم ومهام كل نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي وطريقة الاختبارات المختلفة للتأكد من تنفيذ كل نظام للمهام الخاصة به طبقًا للمواصفات المحددة سلفًا ثم يتم التدريب علي طريقة تشغيل القمر الصناعي وإرسال الأوامر المختلفة من المحطات الأرضية للتحكم به واستقبال البيانات المختلفة وتحليلها للتعرف علي حالة تشغيل القمر الصناعي وكذلك أداء بعض المهام مثل التصوير والاتصال ويتم ذلك من خلال القمر الصناعي التعليمي Space Keys والذي صمم خصيصاً ليكون منصة تعليمية يتمكن من خلالها المتدربين من التجربة العملية لتشغيل واختبار الأقمار الصناعيه بطريقة عملية ومبتكرة.