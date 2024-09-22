جامعة الزقازيق تشهد افتتاح مهرجان حصاد الأرز المقاوم للجفاف "عرابي 3"

الشرفية - حمدى عبد العظيم

افتتحت جامعة الزقازيق اليوم الأحد مهرجان حصاد أرز الجفاف "عرابي 3" بمحطة بحوث الزنكلون، التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي ضوء جهود الجامعة لدعم الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد وهدان القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد سليمان، رئيس المشروع، وعدد من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد من المزارعين من مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور سويلم على تكامل مجهودات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في خدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه، مشيراً إلى أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة ، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علمية لتحديات المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وتوجه الوزير بالشكر لجامعة الزقازيق على جهودها فى دعم الباحثين والابتكارات العلمية المتميزة ، كما تقدم سيادته بالشكر للدكتور سعيد سليمان الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة لإصراراه على تنفيذ تجارب بحثية متميزة لزراعة أصناف متحملة للملوحة والجفاف من محصول الأرز بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، مشيراً إلى أن النتائج البحثية والأرقام هي مسؤلية اخلاقية يتحملها الباحثون المشاركون في التجارب المختلفة .

من جانبه، أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بنجاح زراعة أصناف "عرابي 3"، مشددًا على أهمية هذا الإنجاز في تعزيز الأمن الغذائي وترشيد استهلاك المياه، مؤكداً أن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم فقط بل يمتد إلى البحث العلمي وإلى خدمة المجتمع وعلى الجامعة أن تقدم حلولًا وابتكارات تكنولوجية وعلمية لمشاكل المجتمع.

في السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي خلال كلمته ضرورة مواصلة البحث والتطوير في زراعة أرز الجفاف بهدف زيادة الإنتاجية والعمل على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية ، مشيراً أن الجامعة تضع على قائمه أولوياتها دعم تفعيل دور البحث العلمي التطبيقي بالجامعة وإتاحة تدريب الكوادر المميزة ودعم الأفكار المبتكرة تنفيذاً لسياسة الدولة.

بينما أكد الدكتور سعيد سليمان أن الهدف الأساسي للمهرجان يكمن في تسليط الضوء على زراعة أصناف الأرز التي تتحمل الجفاف وملوحة التربة، وتستخدم كميات قليلة من المياه، مما يُغني عن استخدام طريقة الري بالغمر التقليدية، وأكد أهمية زيادة تقاوي الأساس وتسجيل محاصيل إستراتيجية.

جدير بالذكر أن المهرجان تضمن عرضًا عمليًا لحصاد خمسة أفدنة من أرز الجفاف، تلاه ندوة مصغرة تناولت نتائج الحصاد ومعدل استهلاك المياه .

كما استعرض المزارعون - الذين قاموا بزراعة أصناف "عرابي" في محافظات الإسكندرية وكفر الدوار وسهل الطينة بسيناء- تجاربهم الناجحة، مشيدين بجودة المحصول وكفاءة استهلاك المياه.