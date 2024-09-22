تقديم خدمات طبية لـ 1695 مواطنا خلال قافلة طبية بسمالوط فى المنيا ضمن مبادرة بداية

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا عن تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية و العلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 18و19 سبتمبر الجاري بقرية البيهو بمركز سمالوط، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1695 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 290 حالة جراحة، و356 حالة اطفال، و305 باطنة، و 79 نساء، و 89 أسنان، و 174 أنف وأذن، و 255 جلدية، و 85 مسالك، و62 رمد، و 79 نساء و تنظيم أسرة، وتم عمل 252 تحليلاً مختلفا، و 5 حالات أشعة عادية، و 45 حالة موجات صوتية، و133 كشف مبكر للضغط والسكر و 6 حالات خلع أسنان وتحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحى لــ 145 من أهالى القرية .