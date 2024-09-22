اليوم السابع
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تقديم الخدمات الطبية لـ 580 مريض ضمن مبادرة بداية فى كفر الشيخ.. صور

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:30 ص
تقديم الخدمات الطبية لـ 580 مريض ضمن مبادرة بداية فى كفر الشيخ.. صور ندوة توعوية للمترددين على القافلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فعاليات أعمال القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية ابراهيم كلبوش  بمركز كفرالشيخ ضمن المبادرة الرئاسية "بداية.. لبناء إنسان جديد" ، مقدمه الخدمات الطبية ل 580 مريضاً، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل الوزارة ، والدكتورة سمر عارف سعدالدين، وكيل المديرية، والدكتور محمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرات الرئاسية بالمديرية.

وأكدت الدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، أن القافلة تضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الطبية، منها خدمات الكشف العلاجي ب 10 عيادات طبية متخصصة ل9 تخصصات طبية، وهي ( باطنة، أطفال 1 و2، الجراحة العامة، الجلدية، نسا، تنظيم الأسرة، أسنان، انف وأذن، عظام)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وخدمات الفحوصات الطبية والتي تشمل الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، وصرف الأدوية بالمجان، والإحالة لأقرب مستشفى لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة أو لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية.

 

ندوة توعوية للمترددين على القافلة
ندوة توعوية للمترددين على القافلة

 

اجراء الكشف الطبي على مريضة
اجراء الكشف الطبي على مريضة

 

وكيل مديرية الصحة تتفقد القافلة
وكيل مديرية الصحة تتفقد القافلة

 

اجراء التحاليل الازمة
اجراء التحاليل الازمة

 







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