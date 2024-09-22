اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تغطية إخبارية خاصة.. حزب الله يقصف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ (فيديو)

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:26 ص
تغطية إخبارية خاصة.. حزب الله يقصف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ (فيديو) قصف

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تغطية إخبارية يقدمها أحمد التايب حول استهداف حزب الله قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، ردا على اعتداءات إسرائيل على مختلف ‏المناطق اللبنانية، التي أدت لسقوط شهداء مدنيين.

وتناولت التغطية أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها من الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت ما جاء فى موقع أكسيوس بأن هجوم ‫حزب الله‬ الليلة هو الأبعد من حيث المدى في داخل إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

 







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