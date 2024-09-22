تعاون بين المركز الدولى الصينى والكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس وفداً رفيع المستوى من المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني (CICETE) برئاسة تشو شياوليانغ، في زيارة رسمية تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وذلك في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الجانب الصيني وجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وتأكيدا على التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أن الزيارة تضمنت معاينة ميدانية لمشروع المساعدات الصينية الذي يوفر للكلية أحدث المعدات العلمية، حيث تم تقييم فعالية هذه التجهيزات بعد التركيب، والتأكد من عملها بكفاءة.

وتابع الدكتور تامر نبيل، أنه تم التباحث مع الجانب الصيني حول الصيانة الدورية للأجهزة، وتدريب بمجموعات جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأفاد عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني أنه مع إفتتاح تخصصات جديدة سيتم إمداد الكلية بالأجهزة والمعدات التي تتلاءم مع هذا التخصص، كما قام الجانب الصيني بالتأكد من عدم وجود أي معوقات في عملية تركيب وتشغيل الأجهزة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني يعد من المؤسسات الرائدة التي تعزز التعاون في مجالات الإقتصاد والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.

وقد أبدى الوفد إعجابه بمستوى التقدم الذي حققته الكلية في دمج هذه المعدات ضمن العملية التعليمية، مشيداً بدورها الرائد في تحسين جودة التعليم العملي.

في سياق الزيارة، أكّد السيد تشو على استمرار دعم المركز للكلية من خلال توفير أحدث البرامج التعليمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة للصيانة.

كما تم الاتفاق على إقامة شراكات جديدة لتعزيز التبادل الأكاديمي والتقني مع المؤسسات التعليمية في الصين، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.