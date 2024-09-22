اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يشيد بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوروبية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:00 ص
بلينكن يشيد بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوروبية بلينكن
أ ش أ

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن،بدعم مالطا الثابت للقيم الأطلسية والأوربية، وذلك في سياق تهنئته لها بعيد الاستقلال الذي تحتفل به السبت.


وأعرب بلينكن- في بيان له - عن اعتزاز بلاده "بصداقتها عميقة الجذور مع مالطا"،وقال هي رابطة ازدهرت منذ تأسيس دولتنا قبل أكثر من قرنين.


وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على دور مالطا القيادي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووصفه بـ"المثالي".


وأضاف "نحن واثقون من أن تعاوننا سوف يتعمق بناءً على تفانينا المشترك في دعم حقوق الإنسان وتعزيز السلام والازدهار، ومن خلال الروابط بين الشعبية التي تربط بلدينا معًا".







بلينكن

اوروبا

مالطا

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