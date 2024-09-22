بداية جديدة لبناء الإنسان.. تموين الأقصر توفر سلسلة معارض أهلا مدارس للأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن المضي قدماً في تنفيذ مجريات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بناءاً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استهلت فاعليات المبادرة بعمل معارض أهلا مدارس فى جميع مدن ومراكز محافظة الأقصر، وذلك لخدمة المواطنين من محدودى الدخل حيث شملت تلك المعارض المنافذ الثابتة والمتنقلة، وشملت كافة مستلزمات المدارس والأسرة المصرية من مواد غذائية وغيرها حيث تستمر خلال فترة المبادرة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان صحفى، أن الإستعدادات للمبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، حيث تقوم المديرية بعقد ندوات توعية وبرامج تدريب لموظفيها كبرامج لرفع مستوى الموظفين نفسية وإدارياً.

فيما أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن مختلف الأجهزة ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وشدد محافظ الأقصر، على أهمية الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم، على أن يتم توافر مقومات النجاح لها بأسلوب مشرف وحضارى، لتكون محافظة الأقصر رائدة فى هذه المبادرة ونموذج يحتذى به، ولفت إلى أن المبادرة تستهدف إبراز تكاتف الجهات المختلفة للعمل على رفع وعى المواطنين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.



تموين الأقصر توفر سلسلة معارض أهلاً مدارس



سلسلة معارض أهلاً مدارس للأهالى في المدن المختلفة بالأقصر



عمل سلسلة معارض أهلاً مدارس للأهالى في المدن المختلفة