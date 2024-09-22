بدء توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على المدارس فى ثانى أيام العام الدراسى..صور

كتبت - مرام محمد

بدأ طلاب وطالبات محافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على المدارس، وذلك ثاني أيام الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى.

ورصد "اليوم السابع"، توافد طالبات الصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي، على مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، في أول يوم دراسي لهم وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتستعد الطالبات لحضور مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم، ومن ثم الانتظام في حصصهم وفصولهم الدراسية، إذ تم تهيئة الأجواء المناسبة للطالبات من فرش الفصول وتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2024 / 2025، وذلك لتنظيم عملية الدخول وتخفيف الكثافات مع بدء الدراسة، مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا، وذلك على النحو التالي:

- السبت 21/9/2024: يحضر صفوف KG1، والأول الابتدائي.

- الأحد 22/9/2024: يحضر صفوف KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظام حضور الصفين KG1، والأول الابتدائي.

- الإثنين 23/9/2024: يحضر صفوف الثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظلم حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الثلاثاء 24/9/2024: يحضر صفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الأربعاء 25/9/2024: يحضر صفوف الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي).

- الخميس 26/9/2024، يحضر صفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، مع انتظام حضور جميع الصفوف.



الطالبات فى انتظار دخول المدرسة



توافد الطالبات على المدارس